На этой неделе парковка в центре Уфы станет платной

Мэрия Уфы напомнила о том, что с пятницы, 27 июня, начнут действовать платные парковки. Выделено 1188 мест на девяти участках исторического центра города.
Оплатить можно будет:
– на портале parking02.ru;
– через мобильное приложение «Горпарковки»;
– с помощью СМС на короткий номер 2730;
– в ближайшем банкомате.
Через приложение «Горпарковки» можно оплатить до 23:59 текущего дня. На сегодняшний день в нем зарегистрировались уже более 15 тыс. человек.
Стоимость часа парковки на этих улицах составит 40 рублей, то есть за стандартный рабочий день – 360 рублей.
Все жители смогут бесплатно останавливаться в центре на 20 минут или на любой период в нерабочее время (с 21.00 до 7.00), а также в выходные.
Время будут фиксировать стационарные камеры.
Бесплатно парковаться смогут граждане РФ, постоянно проживающие на территории Башкортостана и относящиеся к следующим категориям:
– ветераны Великой Отечественной войны, управляющие или перевозимые транспортным средством;
– ветераны боевых действий;
– инвалиды I, II, III групп, управляющие или перевозимые транспортным средством;
– законные представители детей-инвалидов, перевозимых транспортным средством;
– один из родителей (усыновителей) либо опекун (попечитель) в семье, которая признается многодетной;
– собственник автомобиля, оснащенного исключительно электрическим двигателем.
Для включения в реестр на бесплатное пользование платными парковками необходимо обратиться в МФЦ со следующими документами:
· заявление;
· документ, удостоверяющий личность (паспорт);
· СНИЛС;
· ИНН;
· свидетельство о регистрации транспортного средства;
· документы, подтверждающие право на льготу.
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