В Башкортостане могут продлить новогодние каникулы

По текущему производственному календарю в 2026 году выходными будут дни со среды, 31 декабря, до четверга, восьмого января. Далее последуют один рабочий день (пятница) и снова выходные.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил о том, что рассматривается предложение сделать пятницу, девятое января, выходным днем. В таком случае жители страны будут отдыхать 12 дней подряд.

Впрочем, выходным его могут сделать только за счет отработки в какой-то другой день, как было в феврале и марте 2025 года.