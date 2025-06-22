Жары не будет: погода в Уфе 23-27 июня

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадков с понедельника по пятницу будет мало, солнце выглянет над городом в первой половине недели.

Понедельник, 23 июня: до +19°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – +8°, без осадков.

Вторник, 24 июня: до +20°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – +8°, без осадков.

Среда, 25 июня: до +22°, малооблачно, без осадков, в ночь на четверг – +12°, без осадков.

Четверг, 26 июня: до +22°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +13°, временами небольшой дождь.

Пятница, 27 июня: до +21°, облачно, временами дождь, в ночь на субботу – +12°, без осадков.