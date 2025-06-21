На лучшей вакансии июня в Уфе предлагают от 300 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий июня в Уфе выглядит следующим образом:

1. Руководитель отдела продаж в «Дентал Групп» (стоматология). Предлагаемая зарплата – от 300 тыс. рублей в месяц.

2. Водитель (категория Е) в «Техпрогресс» (обслуживание и аренда спецтехники). Предлагаемая зарплата – 100-160 тыс. рублей в месяц.

3. Мерчендайзер-консультант в «Ди-Ай-Вай Сервис» (продвижение продуктов и услуг). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Менеджер по оптовым продажам растений в садовый центр «Аманат-инвест». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 400 тыс. рублей в месяц (главный врач стоматологии); в Казани – от 150 тыс. рублей в месяц (менеджер по продажам); в Москве – от 600 тыс. рублей в месяц (гинеколог-репродуктолог).