В Уфе хирурги провели редкую операцию на сердце

68-летний пациент обратился в кардиоцентр с жалобами на колющие боли, отдающие в левое плечо, нестабильное давление. После обследования в РКЦ у него был выявлен выраженный атеросклероз во всех сосудах, ложная коронарная патология.

Врачи приняли решение о проведении коронарного стентирования с использованием лазерной атэроктомии. Суть операции заключается в том, что специальным эксимерным лазером удаляются холестериновые бляшки, сужающие просвет артерии. Это способствует наилучшему расправлению стента в месте сужения и улучшению долгосрочных результатов операции.

Как сообщает Рахматуллин, такую операцию хирурги кардиоцентра провели впервые. Сроки реабилитации минимальные. Уже на шестой день пациент был выписан из стационара, а после нескольких месяцев определенных ограничений он сможет вернуться к своей повседневной жизни.