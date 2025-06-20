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В Уфе перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

На улице Чернышевского с 23:00 20 июня до 6:00 21 июня движение транспорта ограничат в связи с выполнением работ по укладке кабеля.

Также до 30 апреля 2027 года перекрыли одну полосу около строящегося ЖК с адресом Аксакова, 51.

С завтрашнего дня, 21 июня, по 30 сентября перекроют две полосы проезжей части улицы Кирова по нечетной и одну полосу по четной сторонам (на пересечении с Цюрупы).

Кроме того, с 26 июня по первое августа перекроют улицу Кирова:

– три полосы по нечетной стороне (в районе Ленина, 56);

– две полосы по нечетной стороне (в районе дома №15);

– полосы по нечетной стороне (на пересечении с Крупской);

– по одной полосе по нечетной и четной сторонам (в районе дома №31).

Со второго августа по 15 сентября перекроют:

– две полосы по нечетной стороне (в районе дома №37);

– две полосы по четной стороне (в районе дома №40/1);

– по две полосы по четной и нечетной сторонам (в районе домов №39 и №41);

– две полосы по четной стороне (в районе Худайбердина, 28 к.1).

Эти ограничения связаны с проведением масштабного ремонта участка водопровода, построенного в 1965 году.

Схема: администрация Уфы

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