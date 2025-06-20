В Уфе перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
На улице Чернышевского с 23:00 20 июня до 6:00 21 июня движение транспорта ограничат в связи с выполнением работ по укладке кабеля.
Также до 30 апреля 2027 года перекрыли одну полосу около строящегося ЖК с адресом Аксакова, 51.
С завтрашнего дня, 21 июня, по 30 сентября перекроют две полосы проезжей части улицы Кирова по нечетной и одну полосу по четной сторонам (на пересечении с Цюрупы).
Кроме того, с 26 июня по первое августа перекроют улицу Кирова:
– три полосы по нечетной стороне (в районе Ленина, 56);
– две полосы по нечетной стороне (в районе дома №15);
– полосы по нечетной стороне (на пересечении с Крупской);
– по одной полосе по нечетной и четной сторонам (в районе дома №31).
Со второго августа по 15 сентября перекроют:
– две полосы по нечетной стороне (в районе дома №37);
– две полосы по четной стороне (в районе дома №40/1);
– по две полосы по четной и нечетной сторонам (в районе домов №39 и №41);
– две полосы по четной стороне (в районе Худайбердина, 28 к.1).
Эти ограничения связаны с проведением масштабного ремонта участка водопровода, построенного в 1965 году.
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