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В Уфу доставили очередную партию трамваев из Москвы

В Уфе продолжается работа по обновлению подвижного состава электротранспорта. Первая партия польских трамваев вышла на маршруты в прошлом году.

Фото: администрация Уфы

Сегодня, 19 июня, администрация города сообщила о том, что за последнее время в Уфу  прибыла очередная партия из 21 вагона трамваев модели 71-414 (PESA Fokstrot). Всего, согласно достигнутым договоренностям с Правительством Москвы, будут переданы 69 трехсекционных трамваев.

«Новые трамваи значительно улучшат комфорт передвижения по городу. Они вместительные, низкопольные и оснащены кондиционерами. Часть из них уже эксплуатируется и курсирует по маршруту №5 "Ул. Пушкина – Госцирк"», – говорится в сообщении мэрии.

71-414 Pesa практически полностью производились в Польше, Москва от них отказалась после введения санкций из-за проблем с поставкой запчастей.

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