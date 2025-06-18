Мэрия Уфы обозначила этапы реконструкции памятника Салавату Юлаеву

С 30 июня на площадке перед памятником начнут устанавливать ограждения и строительные леса, а доступ к нему будет закрыт.

На втором этапе – с октября 2025 года по апрель 2027 года – монумент после демонтажа будут реставрировать в специально оборудованном цехе в Уфе.

Финальной стадией станут благоустройство прилегающей территории и реконструкция фонтана. Работы планируют завершить в сентябре 2027 года – к 60-летию со дня открытия памятника.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что все необходимые анализы уже проведены. Экспертное сопровождение реставрации будет осуществлять Российская академия художеств.

Для работ привлекут тяжелую строительную технику. Всю площадь от парковки перед конгресс-холлом и до памятника огородят с 30 июня текущего года и на весь период реставрации.

Памятник снимут с постамента впервые за 60 лет.