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Мэрия Уфы обозначила этапы реконструкции памятника Салавату Юлаеву

Уже скоро в Уфе начнется подготовка к реконструкции главного символа города – памятника Салавату Юлаеву.

Фото: администрация Уфы

С 30 июня на площадке перед памятником начнут устанавливать ограждения и строительные леса, а доступ к нему будет закрыт.

На втором этапе – с октября 2025 года по апрель 2027 года – монумент после демонтажа будут реставрировать в специально оборудованном цехе в Уфе.

Финальной стадией станут благоустройство прилегающей территории и реконструкция фонтана. Работы планируют завершить в сентябре 2027 года – к 60-летию со дня открытия памятника.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что все необходимые анализы уже проведены. Экспертное сопровождение реставрации будет осуществлять Российская академия художеств.

Для работ привлекут тяжелую строительную технику. Всю площадь от парковки перед конгресс-холлом и до памятника огородят с 30 июня текущего года и на весь период реставрации.

Памятник снимут с постамента впервые за 60 лет.

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