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Специалисты Роспотребнадзора Башкортостана напомнили о важности вакцинации против кори

С 2023 года по всей России продолжают регистрироваться завозные случаи кори. Заболеваемость корью, краснухой и коклюшем в последнее время многократно превышает среднемноголетние показатели.

Корь – очень заразная болезнь. Для того чтобы остановить ее распространение, нужно привить не менее 95% детей.

О важности вакцинации против кори напомнили в Роспотребнадзоре Башкортостана:

«Перед школой важно провести ревакцинацию от кори, краснухи и эпидемического паротита. Все три инфекции передаются воздушно-капельным путем и очень заразны, особенно корь.

Российский национальный календарь профилактических прививок предусматривает вакцинацию против двенадцати инфекций. Большинство прививок нужно сделать до того, как ребенок пойдет в детский сад и школу.

К началу первого класса ребенок успевает получить все прививки в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (многие не по одному разу).

В школе новых прививок уже не будет - только ревакцинации (повторное введение вакцин). Ревакцинация помогает усилить защиту и сформировать более надежный иммунитет», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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