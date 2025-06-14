В Уфу прибудет ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского

15-16 июня ковчег с мощами святителя Тихона будет находиться в Уфе, куда прибудет по благословению предстоятеля Русской православной церкви Святейшего Патриарха Кирилла.

Поклониться мощам можно будет в кафедральном соборе Рождества Богородицы (ул. Кирова, 102).

Встреча ковчега с мощами святителя Тихона состоится завтра, 15 июня, в 8:30. После этого будет совершена торжественная Божественная литургия. Ковчег пробудет в кафедральном соборе до 20:00 16 июня. В эти дни собор будет открыт с 8:00.

Принесение ковчега с мощами святителя Тихона началось в этом году шестого апреля от Донского монастыря в Москве. Святыня побывает не менее чем 90 крупных городах России.