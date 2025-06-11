В парламенте Башкортостана разъяснили, считаются ли кумыс и квас энергетиками

Закономерно встал вопрос: а что именно относится к безалкогольным энергетикам и относятся ли к этой категории, например, кумыс и квас?

Председатель Госсобрания Константин Толкачев, отвечая на поступающие к депутатам вопросы предпринимателей и СМИ, заявил:

«Оба закона касаются только напитков со специально добавленными стимуляторами, причем в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта. В качестве тонизирующих компонентов используются кофеин и экстракты некоторых растений – таких, как гуарана, женьшень, лимонник. Эти критерии, включая количественное содержание веществ, четко прописаны в техрегламенте Таможенного союза и ГОСТе.

Что же касается натуральных напитков – кумыса и кваса – то они к безалкогольным энергетикам не относятся. Минимальное естественное брожение не делает их "тонизирующими" с позиции закона: в них нет кофеина или экстрактов растений-энергетиков. Так что ограничения касаются "химических" энергетиков, вредных для здоровья, а натуральные продукты Башкортостана остаются в свободном доступе».