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В Уфе на проспекте Октября появились новые арт-объекты

Центр «Артерия» к 450-летию Уфы провел конкурс малых архитектурных форм «Аллея горожан». Работы победителей теперь украшают главную транспортную артерию города.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Победители конкурса, Петр Виноградов и Вера Вологина из МГТУ им. Баумана, предложили арт-объекты, вдохновленные природой и культурой Башкортостана.

«Эчпочмята» – символ башкирской национальной кухни с ее эчпочмаками и беляшиками, которые радуют горожан своей теплотой и гостеприимством;

«Симфоническая сыроежка» – олицетворение музыкального наследия региона, форма которой отсылает к духовым инструментам и нотному стану;

«Кровеносная лисичка» – метафора развитой медицины нашей республики, переплетенные металлические прутья напоминают кровеносную систему человека;

«Нефтяная волнушка» – символ природных богатств и благосостояния региона, напоминающий фонтан нефти и капли утренней росы.

Как сообщает мэрия Уфы, центр «Артерия» взял на себя производство этих арт-объектов и теперь устанавливает их.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

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