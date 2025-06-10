В Уфе на проспекте Октября появились новые арт-объекты

Победители конкурса, Петр Виноградов и Вера Вологина из МГТУ им. Баумана, предложили арт-объекты, вдохновленные природой и культурой Башкортостана.

«Эчпочмята» – символ башкирской национальной кухни с ее эчпочмаками и беляшиками, которые радуют горожан своей теплотой и гостеприимством;

«Симфоническая сыроежка» – олицетворение музыкального наследия региона, форма которой отсылает к духовым инструментам и нотному стану;

«Кровеносная лисичка» – метафора развитой медицины нашей республики, переплетенные металлические прутья напоминают кровеносную систему человека;

«Нефтяная волнушка» – символ природных богатств и благосостояния региона, напоминающий фонтан нефти и капли утренней росы.

Как сообщает мэрия Уфы, центр «Артерия» взял на себя производство этих арт-объектов и теперь устанавливает их.