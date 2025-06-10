Башкортостан занял 38 строчку в рейтинге регионов РФ по доступности бензина

«РИА Рейтинг» обновило рейтинг регионов РФ по доступности бензина по итогам апреля 2025 года. В нем учитывается соотношение цены бензина и средней заработной платы в регионе.
Выяснилось, что больше всего бензина в декабре могли купить жители столичных регионов и регионов Крайнего Севера.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий АО, Москва и Чукотский АО, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тыс. литров бензина марки АИ-92 в месяц, при среднероссийском уровне 1385 литров.
Разброс цен на бензин между регионами в апреле составлял почти 20 рублей. Меньше 850 литров бензина марки АИ-92 в месяц могли купить жители 10 регионов. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, сколько низкими зарплатами.
Жители Башкортостана при средней цене АИ-92 55,57 рубля за литр могли позволить себе купить до 1079 литров бензина этой марки в месяц – 38 строчка рейтинга.
С декабря 2024 года ситуация чуть улучшилась: тогда бензин стоил дешевле, но жители региона на среднюю зарплату могли купить 1046 литров.
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