Радий Хабиров анонсировал кадровые перестановки в Башкортостане

Сегодня, девятого июня, на оперативном совещании правительства в ЦУРе глава Башкортостана Радий Хабиров анонсировал кадровые перестановки.
Александр Воронежский
Ермекеевский район возглавил Рустам Алимгафаров, который раньше был заместителем главы Янаульского района. За эту кандидатуру проголосовал Совет района.
Также назначен новы министр внутренних дел: им стал 49-летний генерал-майор полиции Александр Воронежский. Указ подписал президент Владимир Путин.
По словам Радия Хабирова, Воронежский – «человек с большим опытом». Известно, что он родился в Казахской ССР и служил в погранвойсках Казахстана, до назначения в Башкортостане был замначальника свердловского ГУ МВД.
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