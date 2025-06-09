Радий Хабиров анонсировал кадровые перестановки в Башкортостане

Ермекеевский район возглавил Рустам Алимгафаров, который раньше был заместителем главы Янаульского района. За эту кандидатуру проголосовал Совет района.

Также назначен новы министр внутренних дел: им стал 49-летний генерал-майор полиции Александр Воронежский. Указ подписал президент Владимир Путин.

По словам Радия Хабирова, Воронежский – «человек с большим опытом». Известно, что он родился в Казахской ССР и служил в погранвойсках Казахстана, до назначения в Башкортостане был замначальника свердловского ГУ МВД.