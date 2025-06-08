Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфу вернется жара до +31°

Купальный сезон для уфимцев в этом году стартовал с первым днем лета и пока что не думает отступать. Прогноз погоды на следующую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадков на этой неделе будет мало, солнечными будут все дни, кроме среды.

Понедельник, 9 июня: до +29°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – +14°, без осадков.

Вторник, 10 июня: до +30°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – +14°, без осадков.

Среда, 11 июня: до +31°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +15°, без осадков.

Четверг, 12 июня: до +29°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +16°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 13 июня: до +30°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +16°, кратковременный дождь.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: