В Башкортостане могут ограничить продажу алкоголя в кафе

Основное нововведение законопроекта касается регулирования деятельности летних кафе.

Проектом устанавливается, что розничная продажа алкогольной продукции на летних верандах будет возможна только при соблюдении двух обязательных условий:

– строгом выполнении всех требований к розничной продаже алкоголя в общепите;

– наличии специального заключения о соответствии кафе установленным требованиям.

Заключение будет выдаваться Министерством торговли и услуг.

Пока что речь идет об инициативе: документ еще не прошел первое чтение.