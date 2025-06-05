В Башкортостане могут ограничить продажу алкоголя в кафе

Депутаты Госсобрания намерены внести поправки в закон о продаже алкогольной продукции и об ограничении потребления алкоголя в республике.
Основное нововведение законопроекта касается регулирования деятельности летних кафе.
Проектом устанавливается, что розничная продажа алкогольной продукции на летних верандах будет возможна только при соблюдении двух обязательных условий:
– строгом выполнении всех требований к розничной продаже алкоголя в общепите;
– наличии специального заключения о соответствии кафе установленным требованиям.
Заключение будет выдаваться Министерством торговли и услуг.
Пока что речь идет об инициативе: документ еще не прошел первое чтение.
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