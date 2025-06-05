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В Уфе расширят тротуары на улице Чернышевского

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сегодня, пятого июня, провел обход улиц в центре города, на которых идет благоустройство тротуаров.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

«На улице Чернышевского расширяем пешеходную зону, создаем комфортное пространство для прогулок с комплексным озеленением. Обсудили предложения по концепции летних террас кафе и ресторанов, расположенных на улице.

Среди других рабочих вопросов – наполнение территории перед кинотеатром "Родина" дополнительным смыслом. В прошлом году сделали здесь хороший сквер, который сегодня нужно "оживить".

Рассмотрим разные варианты, в том числе организацию художественных выставок или патриотическое направление», – сообщил мэр по итогам обхода.

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