В Башкортостане появилась новая льгота для многодетных семей

Поправками усиливается социальная защищенность семей с тремя и более детьми и детьми-инвалидами.

В республике на постоянной основе ведется работа по организации временного трудоустройства для граждан, которые сталкиваются с трудностями в поиске работы.

Этим категориям жителей теперь временная работа будет предоставляться в первоочередном порядке.

«Родителям малолетних детей и детей с серьезными проблемами со здоровьем сложно полноценно работать и строить карьеру. Ограничения сказываются на материальном благополучии и качестве жизни людей. Временное трудоустройство поможет улучшить положение семей. В условиях финансовой стабильности родители смогут лучше позаботиться о своих детях», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.