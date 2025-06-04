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В Башкортостане появилась новая льгота для многодетных семей

Депутаты Госсобрания приняли поправки в закон «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан».

Поправками усиливается социальная защищенность семей с тремя и более детьми и детьми-инвалидами.

В республике на постоянной основе ведется работа по организации временного трудоустройства для граждан, которые сталкиваются с трудностями в поиске работы.

Этим категориям жителей теперь временная работа будет предоставляться в первоочередном порядке.

«Родителям малолетних детей и детей с серьезными проблемами со здоровьем сложно полноценно работать и строить карьеру. Ограничения сказываются на материальном благополучии и качестве жизни людей. Временное трудоустройство поможет улучшить положение семей. В условиях финансовой стабильности родители смогут лучше позаботиться о своих детях», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.

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