Мэрия Уфы показала, как выглядит «Караидельская тропа» сегодня

Фотографии в соцсетях опубликовал глава администрации города Ратмир Мавлиев.

Прогулочная зона «Караидельская Тропа» объединяет территории Кировского и Советского районов – «Жемчужину Авроры» и «Тропу Акбузата».

На сегодняшний день там установили две лестницы общей протяженностью около километра, укладывают асфальт, монтируют освещение, обустраивают смотровые и спортивные площадки, устанавливают скамейки, урны и навигацию.