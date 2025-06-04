Мэрия Уфы показала, как выглядит «Караидельская тропа» сегодня

В Уфе завершается благоустройство «Караидельской Тропы» – одного из самых красивых и рельефных участков «Уфимского Ожерелья».
Фотографии в соцсетях опубликовал глава администрации города Ратмир Мавлиев.
Прогулочная зона «Караидельская Тропа» объединяет территории Кировского и Советского районов – «Жемчужину Авроры» и «Тропу Акбузата».
На сегодняшний день там установили две лестницы общей протяженностью около километра, укладывают асфальт, монтируют освещение, обустраивают смотровые и спортивные площадки, устанавливают скамейки, урны и навигацию.
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