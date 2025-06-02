В Уфе на 2 года закроют площадь у памятника Салавату Юлаеву

График выполнения работ:

– с июня по сентябрь 2025 года – подготовительные работы;

– с октября 2025 года по апрель 2027 года – мероприятия, направленные на сохранения, реконструкцию и установку памятника;

– апрель – сентябрь 2027 года – работы по реконструкции фонтана и благоустройству территории.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что все необходимые анализы уже проведены. Экспертное сопровождение реставрации будет осуществлять Российская академия художеств.

Для работ привлекут тяжелую строительную технику. Всю площадь от парковки перед конгресс-холлом и до памятника огородят с 30 июня текущего года и на весь период реставрации.

Памятник снимут с постамента впервые за 60 лет.