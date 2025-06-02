Парламент Башкортостана предложил решение по выводу предприятий из кризиса

На сегодняшний день налогоплательщик не может рассчитывать на отсрочку или рассрочку по уплате налогов и сборов, если в отношении него возбуждается производство по делу о банкротстве. Это касается и начальной стадии несостоятельности – процедуры наблюдения.

Парламент Башкортостана предлагает две поправки в Налоговый кодекс: первая – снять ограничение для предприятий на получение отсрочки или рассрочки по уплате налогов и сборов во время процедуры наблюдения. Вторая – установить для них пониженную ставку пеней за просрочку уплаты налогов.

«Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс направлены на финансовое оздоровление организаций, в отношении которых введена процедура наблюдения.

Процедура наблюдения применяется в первую очередь для сохранности имущества предприятия-должника и анализа его финансового состояния. По сути, это стадия временных финансовых трудностей, когда бизнес еще может вернуться к нормальной работе. Но ему нужно помочь», – рассказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.