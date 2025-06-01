В правительстве Башкортостана выделили основные направления поддержки семей с детьми

В нем глава правительства перечислил основные направления деятельности по обеспечению благополучия семей с детьми.

1. Социальная поддержка.

В республике на материальную помощь могут рассчитывать все семьи, в которых родился ребенок, независимо от финансового благополучия и количества детей. При этом некоторые категории жителей – многодетные, малообеспеченные, матери-одиночки и родители детей-инвалидов – имеют дополнительные привилегии.

2. Медицинское обеспечение.

Проводится множество профилактических мероприятий, в прошлом году ими было охвачено около миллиона детей. Молодым мамам превентивные обследования позволяют подготовиться к беременности и рождению ребенка и, если необходимо, своевременно начать лечение.

Также продолжается открытие новых центров охраны репродуктивного здоровья подростков и детской эндокринологии. Недавно открылся Детский реабилитационный комплекс «Салют».

3. Качественное и доступное образование.

В республике обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования. В прошлом году создано 360 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет.

Ремонтируются детсады и школы. В 2024 году ввели четыре школы на 1577 мест, в том числе образовательный центр «Йондоз» для детей с ограниченными возможностями здоровья.