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Банк России: в Башкортостане продолжает снижаться спрос на кредиты

Банк России подготовил аналитический доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ». В нем содержится информация о текущем состоянии разных секторов экономики в разрезе макрорегионов.

В отчете говорится, что кредитование в Башкортостане продолжило замедляться – прежде всего из-за высоких ставок.

С января по апрель взяли ипотечных и потребительских кредитов на 158 млрд рублей – это на 30% меньше, чем за первые четыре месяца 2024 года.

В корпоративном сегменте к началу апреля выдача кредитов в республике выросла на 10%, до 144 млрд рублей. Во многом это произошло за счет крупных компаний, финансирующих начатые ранее инвестиционные проекты. Другие организации занимали в банках в основном на кредитование оборотного капитала.

При этом продолжился приток средств во вклады. На первое мая жители региона хранили в банках 806 млрд рублей (без счетов эксроу), эта сумма выросла за год на 23%. Депозиты юрлиц увеличились на 33%, до 117 млрд рублей.

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