В Башкортостане 31 мая запретят продавать алкоголь

В день проведения этого праздника розничная продажа алкоголя запрещена только на территории муниципалитета, где он проводится.

31 мая сабантуи состоятся в Аургазинском, Бижбулякском, Бурзянском, Зилаирском, Калтасинском, Кармаскалинском, Кугарчинском, Стерлитамакском, Чишминском и Янаульском районах.

Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах. На бары, рестораны и другие предприятия общепита ограничение не распространяется.