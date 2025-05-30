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В Башкортостане 31 мая запретят продавать алкоголь

Завтра, 31 мая, в нескольких районах республики пройдут сабантуи – график утвердил глава Башкортостана Радий Хабиров.

В день проведения этого праздника розничная продажа алкоголя запрещена только на территории муниципалитета, где он проводится.

31 мая сабантуи состоятся в Аургазинском, Бижбулякском, Бурзянском, Зилаирском, Калтасинском, Кармаскалинском, Кугарчинском, Стерлитамакском, Чишминском и Янаульском районах.

Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах. На бары, рестораны и другие предприятия общепита ограничение не распространяется.

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