В Уфе утвердили стоимость перевозки речными переправами

Детей до пяти лет переправляют бесплатно, от пяти до 10 лет и льготников – за 34 рубля (28 – по транспортной карте).

Билет для взрослого человека обойдется в 38 (34) рублей. При этом можно бесплатно провезти багаж весом до 36 кг.

За провоз велосипеда, собаки крупной породы или багажа весом от 36 до 80 кг придется доплатить еще 36 (34) рублей, груз от 80 до 100 кг – 65 (60) рублей.

Перебраться через реку на мотоцикле обойдется в 105 (99) рублей, на автомобиле – от 185 (175) рублей до 340 (330) рублей – в зависимости от массы с водителем.