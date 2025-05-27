В Центробанке объяснили замедление инфляции в Башкортостане в апреле

За месяц цены в Башкортостане выросли в среднем на 0,21%.

В комментарии регулятора говорится, что в годовом сопоставлении рост цен на продукты и услуги сложился выше инфляции. Цены на непродовольственные товары в апреле снизились, а за год выросли заметно ниже уровня инфляции.

Среди основных причин – снижение потребительского спроса на товары длительного пользования и удешевление импорта из-за укрепления рубля.

В целом по стране годовая инфляция в апреле тоже снизилась (до 10,23%), но все еще заметно выше целевого уровня. Банк России продолжит политику по снижению инфляции – это означает, что процентные ставки будут оставаться высокими так долго, как того требует возвращение инфляции к 4% в 2026 году.