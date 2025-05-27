В Центробанке объяснили замедление инфляции в Башкортостане в апреле

Годовая инфляция в Башкортостане в апреле 2025 года составила 9,55% против 9,91% месяцем ранее. Инфляция в регионе замедлилась впервые за полгода – причины объяснили в Банке России.
За месяц цены в Башкортостане выросли в среднем на 0,21%.
В комментарии регулятора говорится, что в годовом сопоставлении рост цен на продукты и услуги сложился выше инфляции. Цены на непродовольственные товары в апреле снизились, а за год выросли заметно ниже уровня инфляции.
Среди основных причин – снижение потребительского спроса на товары длительного пользования и удешевление импорта из-за укрепления рубля.
В целом по стране годовая инфляция в апреле тоже снизилась (до 10,23%), но все еще заметно выше целевого уровня. Банк России продолжит политику по снижению инфляции – это означает, что процентные ставки будут оставаться высокими так долго, как того требует возвращение инфляции к 4% в 2026 году.
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