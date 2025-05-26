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В Башкортостане одновременно строят 6 поликлиник

Новые поликлиники строят в нескольких районах республики в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото опубликовал Радий Хабиров

Сейчас в Башкортостане одновременно строятся шесть поликлиник в Благовещенском, Янаульском, Учалинском, Абзелиловском, Аскинском и Бакалинском районах – об этом в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

При этом в Аскарово, Благовещенске, Учалах и Янауле строят детские поликлиники. Параллельно продолжают программу модернизации поликлиник Уфы, которая полностью финансируется регионом.

«Первичное звено здравоохранения – именно то, с чего начинается забота о здоровье наших жителей. От условий в поликлиниках, их оснащения, от врачей, которые в них работают, зависит очень многое.

За последние годы нам удалось серьезно изменить ландшафт первичного звена, привлечь на эти цели значительное федеральное финансирование. И эту работу мы продолжаем.

Сохранение здоровья людей, увеличение продолжительности жизни остаются нашими безусловными приоритетами», – написал Радий Хабиров.

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