В мэрии Уфы назначили нового начальника Управления капитального строительства

На должность начальника Управления капитального строительства администрации Уфы назначен Ильдар Исламов.
Об этом сегодня, 23 мая, сообщила пресс-служба мэрии.
Ильдар Исламов родился в 1989 году в Нефтекамске, окончил УГНТУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», а также Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе РБ по специальности «Менеджмент».
Известно, что Исламов работал в ООО «Арланское управление содержания промысловых дорог», ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан».
С августа 2023 года до недавнего времени занимал должность директора МКУ «Служба строительного контроля» Уфы.
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