В мэрии Уфы назначили нового начальника Управления капитального строительства

Об этом сегодня, 23 мая, сообщила пресс-служба мэрии.

Ильдар Исламов родился в 1989 году в Нефтекамске, окончил УГНТУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», а также Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе РБ по специальности «Менеджмент».

Известно, что Исламов работал в ООО «Арланское управление содержания промысловых дорог», ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан».

С августа 2023 года до недавнего времени занимал должность директора МКУ «Служба строительного контроля» Уфы.