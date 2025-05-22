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Стало известно, как будет выглядеть территория Мавзолея Хусейн-бека в Башкортостане

Мавзолей Хусейн-бека расположен в Чишминском районе, он станет частью Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Эскизы в соцсетях опубликовал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Мавзолей Хусейн-бека – это ближайший к Уфе мавзолей: находится на священном ханском кладбище «Ак-зиярат».

«Это поистине священное место для мусульман, для жителей и гостей нашей республики. Как и обещал ранее, будем приводить его в порядок. Делаем первые шаги – приступаем к разработке проекта благоустройства этой территории.

Самое главное – нужно спасти объект культурного наследия, провести здесь противоаварийные работы, остановить разрушение самого мавзолея и каменных надгробий», – написал Радий Хабиров.

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