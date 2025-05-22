В Уфе в 2025 году откроют 11 пляжей

В этом году откроют 11 официальных пляжей:

река Белая – «Солнечный», «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак Яр Нижегородка»;

река Уфа – «Песчаный», «Берег Солнца» и «Сипайловское Сочи»;

озеро Красивое – «Красивая поляна»;

Теплое озеро – «Райский берег» и «Гольфстрим»;

озеро Кашкадан – «Кашкадан».

Сейчас продолжается подготовительная работа: сегодня, 22 мая, состоится комиссионный осмотр состояния пляжей, на 27 мая запланировано проведение заседания городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по вопросам готовности к купальному сезону.