Парламент Башкортостана берет нацпроекты под свой контроль

Взять реализацию нацпроектов на парламентский контроль призвал депутатов президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей в апреле.

В Башкортостане контроль за исполнением проектов будут осуществлять профильные комитеты: в их обязанности войдет не только мониторинг, но и оперативное реагирование на возникающие вопросы.

«Для достижения целей национальных проектов в Башкортостане реализуются десятки региональных проектов с горизонтом планирования до 2030 года. Их итогом должны стать не просто красивые цифры в отчетах, а реальное повышение качества жизни людей.

Нацпроекты – это отремонтированные подъезды, удобные маршруты, чистый воздух, качественная медпомощь и другие атрибуты комфортной жизни, которые должны стать доступными каждому.

А на этапе реализации это большая работа и большие бюджетные деньги, требующие грамотного расходования и строгой отчетности. Контроль со стороны депутатов поможет сделать исполнение национальных проектов более эффективным и прозрачным, чтобы каждый рубль работал на результат», – сообщил спикер парламента.