Парламент Башкортостана берет нацпроекты под свой контроль

Председатель Госсобрания Константин Толкачев подписал распоряжение об осуществлении парламентского контроля за реализацией национальных проектов на территории региона.
Взять реализацию нацпроектов на парламентский контроль призвал депутатов президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей в апреле.
В Башкортостане контроль за исполнением проектов будут осуществлять профильные комитеты: в их обязанности войдет не только мониторинг, но и оперативное реагирование на возникающие вопросы.
«Для достижения целей национальных проектов в Башкортостане реализуются десятки региональных проектов с горизонтом планирования до 2030 года. Их итогом должны стать не просто красивые цифры в отчетах, а реальное повышение качества жизни людей.
Нацпроекты – это отремонтированные подъезды, удобные маршруты, чистый воздух, качественная медпомощь и другие атрибуты комфортной жизни, которые должны стать доступными каждому.
А на этапе реализации это большая работа и большие бюджетные деньги, требующие грамотного расходования и строгой отчетности. Контроль со стороны депутатов поможет сделать исполнение национальных проектов более эффективным и прозрачным, чтобы каждый рубль работал на результат», – сообщил спикер парламента.
Комментарии (0)