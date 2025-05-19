Башкортостан потратит почти 5,4 млрд рублей на ремонт наиболее «фонящих» дорог

«Из общего объема дорожного фонда на региональные и местные приоритетные "фонящие" дороги в этом году будет выделено пять миллиардов 386 миллионов рублей.

На эти деньги запланировано построить и отремонтировать 195 км дорог и 300 погонных метров мостов и путепроводов. Контракты заключены, работы начинаются, идем по графику», – отчиталась глава регионального Минтранса Любовь Минакова.

Комментируя доклад, глава Башкортостана Радий Хабиров отдельно отметил необходимость выделения дополнительных денег на решение дорожных проблем на северо-востоке республики.