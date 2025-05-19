В Уфе за выходные произошло 64 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 64 ДТП, в них пострадали восемь человек.

Пресечено 604 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (92), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (32) и не уступавшие дорогу пешеходам (20).

Кроме того, оштрафовали 42 пешехода-нарушителя.

Задержали 23 водителя в состоянии опьянения, еще восемь отказались от прохождения медицинского освидетельствования.