В Уфе за выходные произошло 64 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 17 и 18 мая.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 64 ДТП, в них пострадали восемь человек.
Пресечено 604 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (92), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (32) и не уступавшие дорогу пешеходам (20).
Кроме того, оштрафовали 42 пешехода-нарушителя.
Задержали 23 водителя в состоянии опьянения, еще восемь отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
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