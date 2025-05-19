В 18 домах Уфы отключат воду

В четверг, 22 мая, в Калининском районе на период с 10:00 до 24:00 отключат холодную воду в домах со следующими адресами:

– Сельская Богородская – 6/1, 15а, 15е, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 27/1;

– Байкальская – 83, 91, 93, 94, 94а.

Чтобы узнать, когда в вашем доме отключат горячую воду для проведения планового ремонта и испытаний, вы можете воспользоваться сервисом ООО «БашРТС».