МЧС Башкортостана предупредило о заморозках до -2°

«17.05.2025 порывы ветра до 15 м/с, ночью заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2° в горных районах республики Башкортостан», – говорится в сообщении МЧС.

Ветер до 17 м/с относится к категории «крепкий» по шкале Бофорта. Он может качать стволы деревьев, идти против такого ветра будет трудно.

В Уфе, по прогнозу Гидрометцентра России, завтра и в воскресенье будет до +20°, переменная облачность, без осадков, ночью температура не опустится ниже +6°.