Средняя цена на бензин в Башкортостане превысила среднюю цену по ПФО

По состоянию на 12 мая 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 58,07 рубля за литр (+0,11 рубля за неделю);

– АИ-92 – 55,71 рубля за литр (+0,14 рубля);

– АИ-95 – 60,15 рубля за литр (+0,07 рубля);

– АИ-98 и выше – 82,25 рубля за литр (без изменений);

– дизельное топливо – 68,62 рубля за литр (+0,14 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане в мае превысила среднюю по ПФО (57,92 рубля за литр), но остается ниже средней по России (59,73 рубля за литр).