Парламент Башкортостана внесет поправки в бюджет республики

Поправки рассмотрят на майском пленарном заседании. Они коснутся как доходной, так и расходной части.

«Республика получает дополнительные средства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Кроме того, перераспределяем ресурсы между разными статьями для решения наиболее актуальных для республики задач.

В частности, в расходных статьях учитываются затраты на строительство школы на 2200 мест в Кузнецовском затоне и реконструкцию напорных коллекторов в Нефтекамске. Предусматриваем в бюджете выплаты пожилым гражданам, имеющим статус "Дети войны"», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.