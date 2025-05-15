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Парламент Башкортостана внесет поправки в бюджет республики

Депутаты Госсобрания Башкортостана рассмотрят изменения в бюджет республики на 2025 год.

Фото опубликовал Рустам Ишмухаметов

Фото опубликовал Рустам Ишмухаметов

Поправки рассмотрят на майском пленарном заседании. Они коснутся как доходной, так и расходной части.

«Республика получает дополнительные средства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Кроме того, перераспределяем ресурсы между разными статьями для решения наиболее актуальных для республики задач.

В частности, в расходных статьях учитываются затраты на строительство школы на 2200 мест в Кузнецовском затоне и реконструкцию напорных коллекторов в Нефтекамске. Предусматриваем в бюджете выплаты пожилым гражданам, имеющим статус "Дети войны"», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

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