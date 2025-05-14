В центре Уфы появится сквер «Уфимские липы»

Сквер, получивший название «Уфимские липы», появится около дома с адресом Коммунистическая, 34 – особняка братьев Поликарповых, где сегодня располагается правление Союза писателей Башкортостана.

По контракту работы должны завершиться до 25 мая. На площадке перед зданием обновят тротуары, ограждения, бордюры, газоны, освещение.

В новом сквере высадят 15 лип, декоративные кустарники и многолетние растения, установят арки, скамейки, сцену и фотостенды.

Деньги на благоустройство общественного пространства поступят из городского и республиканского бюджетов.