Прокуратура Башкортостана объявила предостережение региональному оператору капремонта

На сегодняшний день, однако, региональным оператором конкурсные процедуры по определению подрядных организаций для выполнения работ не проведены, соответствующие договоры не заключены.

«Принимая во внимание социальную значимость названного вопроса, заместитель прокурора республики потребовал принять меры по скорейшему согласованию стоимости, организации конкурсных процедур, заключению контрактов, а также предупредил об ответственности за неисполнение указанных требований», – говорится в сообщении прокуратуры.

Заместитель прокурора республики Сергей Воротынцев объявил предостережение гендиректору НОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» о недопустимости нарушения сроков при организации и проведении ремонта крыш.