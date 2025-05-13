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Прокуратура Башкортостана объявила предостережение региональному оператору капремонта

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, согласно краткосрочному плану реализации республиканской программы капитального ремонта МКД в 2025 году должен быть завершен ремонт кровли в 222 домах.

На сегодняшний день, однако, региональным оператором конкурсные процедуры по определению подрядных организаций для выполнения работ не проведены, соответствующие договоры не заключены.

«Принимая во внимание социальную значимость названного вопроса, заместитель прокурора республики потребовал принять меры по скорейшему согласованию стоимости, организации конкурсных процедур, заключению контрактов, а также предупредил об ответственности за неисполнение указанных требований», – говорится в сообщении прокуратуры.

Заместитель прокурора республики Сергей Воротынцев объявил предостережение гендиректору НОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» о недопустимости нарушения сроков при организации и проведении ремонта крыш.

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