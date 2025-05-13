В Башкортостане продолжается снижение цен на огурцы, дорожают другие овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: лук (8,37%), свекла (5,26%), морковь (4,92%), капуста (4,23%), картофель (0,97).

Также поднялись цены на замороженную яблоки (2,36%), макароны (1,45%), масло сливочное (1,14%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (10,75%), помидоры (4,85%), бананы (2,53%), гречка (2,25%), сыры (1,42%), рис (1,4%) и яйца (1,29%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.