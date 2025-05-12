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В Уфе до конца июня будут перекрывать улицу Чернышевского

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

До пятого июня включительно перекрыли вторую и третью полосы улицы Чернышевского на участке от здания №65 до жилого дома №61, включая перекресток с Гоголя.

Также с шестого по 27 июня на участке Чернышевского от перекрестка с Гоголя до жилого дома №57 проезжую часть перекроют полностью.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничения связаны со строительством тепловой сети.

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