В Уфе за 2 дня произошло 66 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 66 ДТП, в них пострадали три человека.

Пресечено 666 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (117), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (37) и не уступавшие дорогу пешеходам (31).

Кроме того, оштрафовали 40 пешеходов-нарушителей.

Задержали 20 водителей в состоянии опьянения, еще двое отказались от прохождения медицинского освидетельствования.