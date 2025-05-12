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В Уфе за 2 дня произошло 66 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 10 и 11 мая.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 66 ДТП, в них пострадали три человека.

Пресечено 666 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (117), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (37) и не уступавшие дорогу пешеходам (31).

Кроме того, оштрафовали 40 пешеходов-нарушителей.

Задержали 20 водителей в состоянии опьянения, еще двое отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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