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Солнца не будет: погода в Уфе 12-16 мая

Май в этом году пока только капризничает – и прекращать не собирается. Прогноз погоды на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе следующая неделя будет по большей части пасмурной. Значительных осадков, впрочем, не обещают.

Понедельник, 12 мая: до +18°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +8°, без осадков.

Вторник, 13 мая: до +17°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +8°, без осадков.

Среда, 14 мая: до +22°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +12°, небольшой дождь.

Четверг, 15 мая: до +21°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на пятницу – +9°, без осадков.

Пятница, 16 мая: до +21°, переменная облачность, без осадков, в ночь на субботу – +10°, без осадков.

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