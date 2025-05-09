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В Уфе появились новые муралы, посвященные 80-летию Победы

Художники Артур Лукьянов и Артур Музипов украсили стены двух домов на бульваре Славы.

Фотографии в соцсетях опубликовал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Два новых тематических граффити появились на фасадах домов с адресами проспект Октября, 123 и проспект Октября, 125.

«На первой работе архивные фотографии производства авиадвигателей, чертежи и фотографии самолета Як-9, на который устанавливались уфимские двигатели. В центре – мальчик, запускающий бумажный самолетик, – он наследник Победы.

В центре композиции другой работы – кузнечный цех Уфимского паровозоремонтного завода, ковка деталей на пневматическом молоте. В верхней левой части – котельный цех, начальник комплексной бригады М.П. Зотов (слева), а на сверловке – лучший стахановец цеха Н.Н. Абрамов. Нижняя часть работы представлена изображением бронепоезда "Александр Невский", построенного в 1942 году.

Новые арт-объекты оживляют память о трудовом подвиге уфимцев. Это дань уважения Героям того времени», – написал Мавлиев.

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