Мэрия Уфы решила проблему с освещением в Нагаево

Сегодня, восьмого мая, администрация города сообщила о том, что устройство наружного освещения завершено на семи улицах кварталов №33 и №36:

65-летия Победы, Мухаммеда Арсланова, Фариды Кудашевой, Новонагаевской, Белогорской, Первоцветов и бульваре Хасанова.

В ближайшие дни специалисты «Уфагорсвета» проведут тестирование систем электроснабжения, чтобы обеспечить их надежную работу.