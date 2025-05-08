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Мэрия Уфы решила проблему с освещением в Нагаево

Отсутствие освещения было одной из наболевших проблем жителей поселка Нагаево под Уфой на протяжении почти 10 лет.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Сегодня, восьмого мая, администрация города сообщила о том, что устройство наружного освещения завершено на семи улицах кварталов №33 и №36:

65-летия Победы, Мухаммеда Арсланова, Фариды Кудашевой, Новонагаевской, Белогорской, Первоцветов и бульваре Хасанова.

В ближайшие дни специалисты «Уфагорсвета» проведут тестирование систем электроснабжения, чтобы обеспечить их надежную работу.

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