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МЧС Башкортостана выпустило штормовое предупреждение

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан предупреждает о резком ухудшении погодных условий в некоторых районах.

«9.05.2025 днем местами по республике Башкортостан ожидаются порывы ветра до 17 м/с, гроза», – говорится в сообщении МЧС.

Ветер до 17 м/с относится к категории «крепкий» по шкале Бофорта. Он может качать стволы деревьев, идти против такого ветра будет трудно. Завтра, девятого мая, во всех городах республики пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

В Уфе, по прогнозу Гидрометцентра России, завтра будет до +17°, облачно, временами дождь, ночью – до +7°, так что одевайтесь теплее.

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