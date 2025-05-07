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В Башкортостане за неделю резко подешевели огурцы и яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 21 по 28 апреля 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали лук (8,74%) и свекла (7,52%).

Умеренно поднялись цены на замороженную рыбу (1,83%), муку (1,76%), капусту (1,73%) и морковь (1,55%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (11,91%), яйца (3,73%), бананы (3,72%), картофель (3,65%), помидоры (3,15%), вермишель (1,13%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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