В Уфе из-за мероприятий перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Первого мая с 7.00 до 12.00 перекроют улицу Набережная реки Белой на участке от улицы Сочинской до проезда под Бельским мостом.
Ограничение связано с церемонией возложения цветов к стеле «Уфа – город трудовой доблести».
Также шестого мая с 9.00 до 14.30 из-за Эстафеты Победы перекроют следующие улицы:
– Комарова (от Матвея Пинского до Конституции);
– Матвея Пинского (от Комарова до Кольцевой);
– Кольцевая (нечетная сторона от Космонавтов до Первомайской);
– Первомайская (от Кольцевой до Комарова);
– Проезд вдоль парка Победы (от Западной до Комарова).
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