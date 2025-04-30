В Уфе из-за мероприятий перекроют несколько улиц

Первого мая с 7.00 до 12.00 перекроют улицу Набережная реки Белой на участке от улицы Сочинской до проезда под Бельским мостом.

Ограничение связано с церемонией возложения цветов к стеле «Уфа – город трудовой доблести».

Также шестого мая с 9.00 до 14.30 из-за Эстафеты Победы перекроют следующие улицы:

– Комарова (от Матвея Пинского до Конституции);

– Матвея Пинского (от Комарова до Кольцевой);

– Кольцевая (нечетная сторона от Космонавтов до Первомайской);

– Первомайская (от Кольцевой до Комарова);

– Проезд вдоль парка Победы (от Западной до Комарова).