В Уфе на неделю ограничили движение транспорта по одной из улиц

До 30 апреля будет перекрыта по крайняя правая полоса улицы Новочеркасской – на четной стороне, в районе пересечения с Садовой.

Ограничение связано с ремонтом электрического кабеля на этом участке.

Как мы писали ранее, в городе также до седьмого мая будут перекрывать участок улицы Бессонова от Комсомольской до Окружной из-за ремонта.

В период подготовки, фрезерования старого покрытия и устройства выравнивающего слоя асфальта будут перекрывать по половине проезжей части, при укладке верхнего слоя – полностью.