В Уфе на неделю ограничили движение транспорта по одной из улиц

Администрация Уфы предупреждает о продлении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
До 30 апреля будет перекрыта по крайняя правая полоса улицы Новочеркасской – на четной стороне, в районе пересечения с Садовой.
Ограничение связано с ремонтом электрического кабеля на этом участке.
Как мы писали ранее, в городе также до седьмого мая будут перекрывать участок улицы Бессонова от Комсомольской до Окружной из-за ремонта.
В период подготовки, фрезерования старого покрытия и устройства выравнивающего слоя асфальта будут перекрывать по половине проезжей части, при укладке верхнего слоя – полностью.
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