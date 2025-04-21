В Уфе за выходные произошло 67 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 67 ДТП, в них пострадал один человек.

Пресечено 688 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (105), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (39) и не уступавшие дорогу пешеходам (52).

Кроме того, оштрафовали 65 пешеходов-нарушителей.

Задержали 19 водителей в состоянии опьянения, еще пятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.