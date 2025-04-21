18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе за выходные произошло 67 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 19-20 апреля.

Скриншот с видео, опубликованного Госавтоинспекцией Уфы

Скриншот с видео, опубликованного Госавтоинспекцией Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 67 ДТП, в них пострадал один человек.

Пресечено 688 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (105), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (39) и не уступавшие дорогу пешеходам (52).

Кроме того, оштрафовали 65 пешеходов-нарушителей.

Задержали 19 водителей в состоянии опьянения, еще пятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: